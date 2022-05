Hacker russi KIlnet di nuovo in azione: bloccati diversi siti ufficiali italiani

Pubblicità

Colpiscono ancora gli hacker filorussi del collettivo Kill net che hanno rivendicato l’attacco informatico nella notte tra domenica e lunedì, boccando il sito ufficiale della Polizia di Stato, poi è stato ripristinato.

Si tratta. dello stesso gruppo che qualche giorno fa. aveva mandato completamente offline i siti del del Senato, della Camera dei Deputati e di alcune aziende strategiche, fino a tentare di sabotare la serata finale di eurovision 22

Con lo stesso modo, nelle scorse settimane era già stato colpito il sistema web in Germania e Polonia. Nel mirino sembrano quindi esserci tutti portali delle principali istituzioni.

Dal canale telegram Killent irati del collettivo filo russo che potrebbero avere legami con i militari della Federazione russa, hanno ufficialmente dichiarando la guerra ibrida a 10 paesi che supportano l’Ucraina tra cui l’Italia, dove il sito della polizia è stato bersagliato di richieste di accesso fino al punto da mandarlo in down per alcune ore nella giornata di ieri, anche se il tutto è stato ripristinato. Oltre all’Italia i paesi nel mirino di Killnet sono Stati Uniti, Germania ,Regno Unito .Lettonia Romania Lituania. Estonia Polonia e naturalmente l’Ucraina. A detta degli hacker filo russi, tutti i paesi che supportano nazisti e russofobi.

