Furioso incendio a Segno

Un furioso incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 17 maggio, a Segno, frazione di Predaia in Val di Non.

Il rogo è partito dal tetto di un’abitazione, con le fiamme che hanno letteralmente divorato la copertura.

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei diversi corpi dei Vigili del Fuoco intervenuti, guidati dal Corpo di Taio. Massiccio lo spiegamento di forze in campo, con molti pompieri accorsi e 12 mezzi sul posto, tra cui l’autoscala. Ingenti i danni causati dalle fiamme, mentre al momento pare non ci siano persone rimaste ferite o intossicate. (clicca qui per vedere il video integrale)

