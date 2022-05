Femminicidio Nago – Torbole: ergastolo confermato per Manfrini

Pubblicità

Pubblicità



Un percorso durato anni ma, alla fina la corte d’assise d’appello di Trento ha confermato la pena dell’ergastolo prevista in primo grado, da cui non sono state ammesse neanche le gravanti. In aula, ad ascoltare quelle parole finali c’erano anche i genitori e le sorelle di Eleonora Perrrao. Un’agonia cominciata nel settembre del 2019, quando Perraro fu uccisa proprio dal marito.

Sulla vicenda, i giudici hanno le responsabilità di Manfrini, ma rispetto alla sentenza di primo grado non hanno ammesso le aggravanti di sevizie e recidiva.

Dalla pena di Manfrini è stato escluso isolamento per un anno. Su questo gli avvocati della difesa avevano chiesto un supplemento di indagine. E in ogni caso, hanno fatto sapere che verranno effettuare altre rilevazioni da parte loro, dopo aver letto le motivazioni della sentenza.

Pubblicità Pubblicità