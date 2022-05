Era scomparsa nel 1990: risolto dopo 32 anni il giallo dell’altoatesina Evi Rauter

Pubblicità

Pubblicità



E’ stato risolto dopo 32 anni il mistero dell’altoatesina Evi Rauter. Della giovane si erano perse le tracce il 3 settembre 1990. A riportare per primo la notizia è stato il quotidiano Dolomiten.

L’allora 19 enne originaria di Lana aveva appena passato l’esame di maturità quando decise di trascorrere una piccola vacanza nel capoluogo toscano, dove la sorella studiava all’università. Quel 3 settembre solo un biglietto. “Vado in gita a Siena”. Poi più nulla.

Qualche giorno dopo una ragazza fu trovata impiccata in una pineta a Portbou, in Costa Brava, al confine tra Spagna e Francia, ma nessuno ricollegò la macabra scoperta alla scomparsa di Evi. La misteriosa giovane viene sepolta in una tomba anonima e il caso venne archiviato come suicidio. Nessun esame del dna viene fatto al tempo.

Pubblicità Pubblicità

A fare luce sulla vicenda è stata una trasmissione di casi irrisolti andata in onda sull’emittente austriaca Atv. I vestiti, le scarpe e l’orologio indossati da Evi sono stati identificati nei giorni scorsi dalla sorella e dai genitori. Un telespettatore ha inoltre riconosciuto Evi in una giovane da lui incontrata in Spagna proprio in quell’estate di più di tre decenni fa.

La giovane impiccata era stata trovata a testa in giù, con il volto rivolto verso il tronco dell’albero a 40 centimetri dal suolo. I piedi non riportavano tracce di terra e la corda era annodata in modo ‘professionale’. Per questo motivo la polizia spagnola non è più convinta si tratti di un suicidio.

Sembra però che l’accaduto, almeno nella penisola iberica, sia destinato a restare in archivio, perché in Spagna l’omicidio cade in prescrizione dopo 30 anni. Non è invece escluso che il caso venga riaperto in Italia.

Pubblicità Pubblicità