Anaunia, chi è costei? Al via “Anaunia Felix”, un progetto per (ri)scoprire la storia antica della Val di Non

Viviamo in Val di Non, amiamo la Val di Non… ma conosciamo la storia della Val di Non?

È questa la domanda da cui sono partiti due giovani di Novella, Roberto Visintainer e Lorenzo Ferrari, per realizzare il progetto “Anaunia Felix”, promosso dall’Associazione Culturale G.B. Lampi, presieduta da Walter Iori, pubblicizzato anche da NonAcademy e sostenuto dal Piano Giovani di Zona Carez – Novella.

«L’idea – spiegano gli ideatori – è partita da Roberto, studente di lettere classiche all’Università di Bologna, desideroso di scoprire e far scoprire di più sulla storia antica della valle; è stato lui a coinvolgere Lorenzo, che ha già completato gli stessi studi a Milano. Insieme hanno reso poi partecipi Walter Iori e l’associazione Lampi».

Piano piano il progetto si è costruito, ma non si voleva che fosse una serie di lezioni: «Fin da subito – fanno sapere gli organizzatori – abbiamo voluto rivolgerci prima di tutto ai giovani e farlo in una maniera un po’ originale».

Da qui il programma dell’iniziativa, diviso in due parti: la prima più teorica, la seconda più esperienziale.

La prima parte inizierà lunedì prossimo, 23 maggio, nella Casa Campia di Revò (nella foto) e sarà dedicata alla presentazione del progetto e a introdursi nel tema con Denis Francisci, dell’Università di Padova, che parlerà della penetrazione dei Romani nelle Alpi.

Si proseguirà poi il lunedì successivo, 30 maggio, ai Campi Neri di Cles, con Carla Salvaterra, originaria della Val di Non, e Alessandro Cristofori, entrambi docenti all’Università di Bologna, che spiegheranno l’importanza della Tabula Clesiana e lo faranno quindi proprio sul luogo in cui fu ritrovata.

Lunedì 6 giugno con Silvia Giorcelli e Giordana Amabili, dell’Università di Torino, si parlerà dei culti pre-cristiani nelle Alpi e si arriverà alle soglie della cristianità, motivo per cui il luogo scelto è la neo-restaurata chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano a Brez, di fronte alla quale anni fa fu anche ritrovata un’antica fibula rappresentante un orante cristiano, tra le prime testimonianze dell’avvento della nuova religione anche in Val di Non.

Infine un evento speciale al Museo Retico di Sanzeno, dove lunedì 13 giugno i presenti potranno vivere quella che gli organizzatori hanno intitolato “Una notte al Museo… Retico”, per (ri)scoprire questo importante centro culturale e in qualche modo ripercorrere anche tutta la storia delineata nella serate precedenti e farlo mentre si gusta un aperitivo in compagnia.

«Come si capisce bene leggendo il programma – spiegano ancora gli organizzatori – il tentativo è quello di fare storia davvero, ovvero trasmettere a chi parteciperà a questa prima parte del progetto la passione per la storia, che non significa noia e libri polverosi, bensì quel passato che forma il nostro presente, la nostra stessa vita che ci scorre dentro».

Da qui l’idea di scegliere come luoghi degli incontri dei siti significativi, come appunto i Campi Neri per parlare della Tabula Clesiana o la valorizzazione del Museo Retico.

E da qui anche l’idea della seconda parte del progetto, che si svolgerà nella seconda metà di giugno: «Si tratterà di quattro uscite per così dire “archeologiche”, cioè dei cammini laddove si sono scoperte o si conservano testimonianze di questa antica storia della nostra valle».

Si camminerà quindi sul Monte Ozolo, montagna sacra ai Reti; poi nelle frazioni di Novella a ritrovare le vestigia del passato pre-romano e romano; poi a Trento, tra l’antica città romana e il Castello del Buonconsiglio, dove sono conservati molti reperti nonesi; e infine a Innsbruck, nel cui Museo “Ferdinandeum” pure si trovano molti reperti provenienti dalla Val di Non.

Le quattro serate che costituiscono la prima parte del progetto sono aperte a tutti, giovani e meno giovani, e – tengono a precisare gli organizzatori – non bisogna avere particolare preparazione per parteciparvi: tutti verranno accompagnati nella conoscenza storica di un periodo complesso e affascinante e lo si farà con serietà, ma senza essere seriosi.

La seconda parte del progetto, quella delle uscite, è rivolta in modo speciale ai giovani dai 14 ai 35 anni («anche se – dicono sorridendo i due giovani ideatori – davanti a qualche richiesta di persone, per così dire, diversamente giovani, noi guardiamo sempre all’età che uno si sente più che all’età anagrafica»): essi possono iscriversi contattando Roberto, Lorenzo o l’associazione Lampi, secondo quanto riportato nel dettaglio nella locandina (in calce all’articolo).

“Anaunia Felix” è insomma un tentativo di (ri)scoprire la storia della Val di Non in maniera appunto “felix”, un po’ originale, e sapendo che la storia è tutt’altro che passata.

«Proprio in questo periodo – concludono gli organizzatori – si sta riconfermando come i confini siano un tema sempre caldo e allora ripercorrere la storia di una terra di confine come la Val di Non, dal periodo retico, passando per il grande avvento di Roma, fino alle soglie della cristianizzazione, è tutto fuorché un esercizio di erudizione, anzi: è qualcosa che ci serve oggi!».