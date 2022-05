A Taio è tornata la “Festa degli alberi”

Pubblicità

Un gradito, graditissimo ritorno a Taio: dopo due anni di stop imposto dalla pandemia, finalmente i bambini della scuola elementare e della scuola dell’infanzia sono potuti tornare a celebrare la “Festa degli alberi”.

Gli scolari sono stati contentissimi di raggiungere la località Balera dove tra canti, balli e poesie a tema hanno anche avuto l’occasione, come da tradizione, di piantare diverse varietà di alberi. E di trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta, rendendo omaggio alla natura e ai suoi doni preziosi.

La “Festa degli alberi” è stata resa possibile grazie alla presidente della consulta dei genitori dell’Istituto Comprensivo di Taio Maria Bertolazzi e al suo direttivo, che hanno riproposto l’iniziativa.

Ad affiancarli in questa proposta sono stati la dirigente scolastica Maura Zini, sempre molto attenta a queste tematiche, le Asuc di Taio, guidata dal presidente Nicola Gilli, Segno e Dardine, la stazione forestale di Coredo, i custodi forestali (in particolare l’ex custode Enrico Rizzardi che ha fornito tanto materiale didattico), il comandante della stazione dei Carabinieri di Predaia Alberto Cicolini e la Cassa Rurale Val di Non che ha sostenuto la manifestazione.

Un modo per imparare l’importanza di rispettare la natura. E anche per assaporare di nuovo la gioia di stare insieme e condividere momenti significativi.

