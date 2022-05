Teatro di Villazzano, al via la gara per rinnovare la gestione

Pubblicità

Il prossimo 30 giugno scade il contratto relativo alla concessione del servizio di gestione del teatro di Villazzano, affidata dall’estate del 2017 all’associazione di promozione sociale Teatro E.

Con deliberazione dello scorso 21 aprile il Consiglio comunale ha deciso di disporre l’affidamento in concessione a terzi del servizio pubblico di gestione del teatro di Villazzano. Nella seduta odierna la Giunta comunale ha approvato gli indirizzi per la definizione della procedura di gara, che sarà curata dal servizio Cultura, turismo e politiche giovanili e avrà come parole chiave apertura e partecipazione, qualità del servizio, respiro a livello di durata (cinque anni più uno di eventuale proroga tecnica), premialità per capacita progettuale, competenza figure direttive, innovazione, reti.

Il costo della gara è di 65mila euro annui, da assoggettare a ribasso, nell’offerta economica. La procedura prevede, dopo l’avviso di preinformazione con invito ai soggetti interessati ad iscriversi al mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento, la pubblicazione della richiesta di offerta a tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica di riferimento. Il criterio di valutazione offerte è l’offerta economicamente più vantaggiosa.

La scelta di affidare nuovamente in concessione ad un soggetto esterno la gestione del teatro è motivata dal fatto che il servizio richiede figure professionali adeguatamente preparate e specializzate in campo culturale ed artistico, oltre all’impiego di risorse finanziarie sufficienti ad assicurarne l’efficiente e corretto funzionamento, ma anche dalla positiva esperienza dell’attuale gestione.

In questi anni il teatro di Villazzano ha mantenuto infatti la sua funzione di cuore culturale della comunità locale, da sempre riconosciuta, grazie ad un’offerta di spettacoli proposta dal soggetto gestore in grado di contemperare le diverse esigenze del contesto cittadino e provinciale, raccogliendo così un successo crescente sul territorio, che gli ha consentito di connotarsi per una funzione sociale legata alla comunità locale, come teatro aperto oltre i confini della territorialità circoscrizionale, in ragione della sua capienza e grazie alle reti intessute con alcuni degli altri teatri già funzionanti in città e nelle sue immediate adiacenze.

I rapporti tra Comune e soggetto gestore rimarranno definiti riservando all’Amministrazione un ruolo di guida, indirizzo e stimolo delle attività, mentre il soggetto affidatario curerà l’organizzazione e la gestione delle attività artistiche, la gestione tecnica del teatro, la manutenzione ordinaria dell’immobile, le attività amministrative e contabili.

