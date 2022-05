Ieri due incidenti stradali sulle strade dell’ Alto Garda, traffico in tilt

Pubblicità

Una giornata festiva quella di ieri domenica 15 maggio, con gran traffico sulle strade dell’Alto Garda e caratterizzata anche da due incidenti stradali che hanno visto coinvolti veicoli e moto con il traffico andato letterlamente in tilt.

Il primo incidente che ha visto coinvolti dei motociclisti è accaduto sulla strada statale 249 gardesana orientale nel comune di Nago Torbole tra gli abitati di Torbole e Malcesine all’altezza di Tempesta, pochi minuti dopo le 11:30.

A scontrarsi due motociclette con a bordo tre centauri due ragazze di 33 e 24 anni e un ragazzo 22 enne che dopo lo scontro sono finiti sull’asfalto.

In pochi minuti sul posto sono giunte le ambulanze dei sanitari del 118 e della croce rossa del Basso Sarca partite dall’ospedale di Arco per prestare le prime cure alle persone coinvolte.

Per supportare il personale sanitario e la messa in sicurezza della zona anche una squadra dei vigili del fuoco volontari di Riva del Garda.

I feriti dopo le prime cure sono stati trasportati al pronto soccorso del Santa Maria del Carmine di Rovereto. Le loro condizioni sono giudicate dai medici non preoccupanti.

Per i rilievi di legge si sono occupati una pattuglia dei carabinieri del radiomobile di Riva.

Il secondo incidente stradale è accaduto nel tardo pomeriggio, intorno alle 17:45 in via Damiano Chiesa nella cittadina di Riva vicino alla fermata del bus presso la palestra della scuola secondaria Scipio Sighele, dove un auto e un bus si sono tamponati, coinvolte in questo caso 4 persone.

In pochi minuti sul posto sono giunte due ambulanze dei sanitari che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte, in supporto per la messa in sicurezza anche i vigili del fuoco rivani

I sanitari dopo aver medicato le persone coinvolte, ha trasportato un 17 enne un altra persona al pronto soccorso del nosocomio arcense, e altre due persone tra cui un 50 enne sono stati medicati sul posto, rifiutando il ricovero. Le condizioni dei due feriti non sarebbero preoccupanti.

Per accertare la dinamica dell’incidente sono intervenute le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Riva.