Domani la conferenza internazionale «Ripensare le strategie di sviluppo locale alla luce del Covid 19»

“Ripensare le strategie di sviluppo locale alla luce del Covid 19” è la conferenza internazionale organizzata da Provincia autonoma di Trento, OCSE, e Delegazione della Commissione europea in Italia in programma domani in sala Depero, al piano terra del Palazzo provinciale di piazza Dante.

Esperti accademici, leader regionali e responsabili politici si confronteranno sulle molteplici implicazioni di queste mutate condizioni per le regioni e le città. Tra di essi interverranno: la Commissaria Europea per la Coesione e le Riforme Elisa Ferreira, il vice segretario generale dell’OCSE Yoshiki Takeuchi, la ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, il già ministro dell’economia del Regno Unito e presidente di Chatam House Jim O’Neill.

La conferenza offrirà un’occasione di riflessione e confronto su come lo sviluppo locale e regionale possa affrontare il futuro, alla luce dei cambiamenti intervenuti nel nostro modo di vivere, lavorare, produrre e consumare indotti dalla pandemia. Info: https://search.oecd.org/cfe/leed/trento-centre-it/

