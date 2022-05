Danni economici ingenti in Italia per colpa della guerra e non solo

Pubblicità

Pubblicità



I “fenomeni” che ci governano, sia a livello nazionale che internazionale, oltre a non essere stati in grado (o non lo hanno voluto) di prevenire la guerra in Ucraina, non hanno neppure preso misure contro i danni economici che sarebbero arrivati dalla sanguinosa crisi tra Mosca e Kiev.

Il legame stretto tra guerra e caro energia, sta ormai spappolando il potere d’acquisto degli italiani, a cui il governo aveva promesso più soldi nelle tasche, ma di fatto nelle nostre tasche sono rimaste quattro noccioline, che stiamo bene attenti a non farci fregare dai continui rincari.

L’industria alimentare (leggi, quando andiamo a fare la spesa al supermercato) nel mese di marzo, quindi con il fresco effetto guerra, ha visto aumentare i prezzi degli alimenti maggiormente consumati dagli italiani del 2,1%.

Però gli aumenti erano arrivati già prima della guerra, se si considera che un anno fa, mediamente, gli alimenti al supermercato avevano un prezzo inferiore del 10% rispetto ad oggi.

Gli aumenti maggiori li troviamo nell’olio di semi, nel burro, nelle farine, quindi nella pasta, nei biscotti eccetera.

La crisi, oltre a fare dire ai nostri governanti “abbiamo scherzato” sulla riduzione dell’energia fossile, sta facendo rivalutare l’utilizzo dell’olio di palma, che pochi anni fa veniva considerato una sorta di cicuta del duemila.

Ora, pur di rimpiazzare l’olio di semi, visto che i semi li andiamo a prendere laddove si sta combattendo, si rivaluta l’olio di palma, come fosse il Re di biscotti e prodotti spalmabili.

Peccato però che i paesi produttori, per paura di rimanerne senza, stanno mettendo un freno alle esportazioni.

Un anno fa la previsione dei Grandi della Terra era un futuro senza combustibili fossili, senza inquinamento e senza Covid. Ora, non solo il Covid continua a serpeggiare, ma al petrolio e ai gas serra si aggiunge anche l’odiato olio di palma. Certamente roba da poco, rispetto al pericolo di una guerra nucleare.