Controllo dei passi: multato un centauro su tre

Pubblicità

Pubblicità



Domenica 15 maggio i carabinieri di Corvara in Badia e la polizia municipale hanno effettuato un controllo congiunto del traffico (soprattutto motociclistico) sui passi Gardena e Campolongo.

Nel corso del servizio le pattuglie hanno fermato in tutto ventotto veicoli, dei quali ventuno motocicli, elevando sette sanzioni per violazioni del Codice della Strada, tra le quali due per rumori molesti effettuati dai conducenti durante la guida (art. 155 c. 1 e c. 5 CDS) e una per circolazione a velocità non commisurata alle situazioni ambientali (art. 141 c. 3 e c. 8 CDS).

Le operazioni predisposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Bolzano proseguiranno per tutto il periodo estivo.

Pubblicità Pubblicità