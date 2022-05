Cembra Lisignago: Borsellino, a teatro la vita del magistrato, raccontata descrivendo l’uomo

Pubblicità

Sabato 21 maggio alle 21, il teatro di Cembra ospita il racconto della vita di Borsellino nell’omonimo spettacolo scritto e interpretato da Giacomo Rossetto, per la produzione di Teatro Bresci.

La serata teatrale, organizzata dal Comune di Cembra Lisignago in collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino, porta sul palco la visione del magistrato Borsellino descrivendo l’uomo Paolo, un uomo semplice, rigoroso, un uomo tutto d’un pezzo, che non accetta compromessi, un uomo dal forte rigore morale, divenuto eroe della lotta alla mafia insieme al collega e amico Giovanni Falcone, spinto dal coraggio e dalla volontà di compiere il proprio dovere, fino in fondo, a dispetto della paura.

Uomo e giudice, giudice e uomo, i pensieri dell’uno riflessi nell’altro e viceversa, professione e vita privata legati da un rapporto di osmosi continuo. Parole, suoni, musiche, immagini, che riportano alla memoria le speranze e le delusioni, il sacrificio e l’impegno ma anche le vite perdute, i chili di tritolo, la lunga lista dei colpevoli. Una riflessione sul coraggio, per ricordare l’importanza della lotta per la giustizia, attraverso il linguaggio del teatro. L’ingresso alla serata sarà gratuito, maggiori informazioni sul sito del Coordinamento Teatrale Trentino www.trentinospettacoli.it.

