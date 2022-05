Caro-bollette, aperti i termini per il ristoro approvato dalla Giunta

Pubblicità

Aperti i termini per richiedere gli aiuti alle famiglie sul caro-bollette. Da oggi, lunedì 16 maggio, è possibile presentare le domande.

Il Ristoro Costi Energetici a favore dei nuclei familiari la cui condizione economica si è aggravata per l’eccezionale aumento dei costi energetici è un aiuto previsto dalla Provincia autonoma di Trento.

L’intervento è stato approvato dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessore provinciale allo sviluppo economico Achille Spinelli.

Va a favore dei nuclei familiari la cui condizione economica si è aggravata per l’eccezionale aumento dei costi energetici e che non hanno i requisiti per accedere alle compensazioni integrative temporanee sui costi di luce e gas stabilite dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) per l’anno 2022 e che nell’anno 2021/22 non sono beneficiarie di assegno unico provinciale.

Si tratta di un aiuto che esula dall’Assegno unico provinciale.

Per maggiori informazioni, per conoscere i requisiti necessari e per presentare le domande basta andare sul sito: https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/Misure-attive/CARO-BOLLETTE

