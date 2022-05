Arco: «Festa della Musica», si affida la gestione

Pubblicità

Il Comune di Arco ha emesso un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento del servizio di gestione tecnico-organizzativa in forma integrata della Festa della Musica 2022.

Le manifestazione di interesse, redatte secondo il modello allegato all’avviso, debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, dovranno essere spedite per pec entro le ore 9 di lunedì 23 maggio. L’avviso è reperibile sul sito www.comune.arco.tn.it nella sezione «Amministrazione trasparente» (nella parte bassa della home page) seguendo il percorso «Bandi di gara e contratti», «Avvisi di manifestazione di interesse».

L’affidamento avverrà mediante trattativa privata, previo confronto concorrenziale tra i soggetti che avranno manifestato interesse a essere invitati e che saranno in possesso dei requisiti richiesti.

La gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica con la modalità di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa.

L’avviso, che ha uno scopo puramente esplorativo, è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse a presentare offerta per l’espletamento del servizio, allo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per il Comune.

Qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero inferiore a tre, o le ditte che hanno fatto richiesta siano prive dei requisiti richiesti, il confronto concorrenziale sarà esperito mediante trasmissione della richiesta di offerta (RDO) a un numero di operatori economici non inferiori a tre, con integrazione dei soggetti da invitare a cura del Comune di Arco.

