Al Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino il primo incontro del Forum della «Carta Europea per il Turismo Sostenibile»

Il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, dopo aver ottenuto nel 2015 la certificazione di adesione alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS), intende rinnovare questa importante esperienza volta ad una migliore gestione delle aree protette per lo sviluppo del turismo attraverso azioni e progetti sostenibili.

La prima riunione del Forum si svolgerà, mercoledì 18 maggio 2022 alle ore 15, presso la Sala Congressi di San Martino di Castrozza. L’elemento centrale del processo, che ha contraddistinto anche il precedente percorso, è la partecipazione e la collaborazione tra Parco, operatori turistici e soggetti rappresentativi del territorio, attraverso gli incontri e i tavoli di confronto del Forum.

L’avvio del nuovo percorso è fortemente supportato dal Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia autonoma di Trento, che vede nella Carta Europea per il Turismo Sostenibile uno strumento essenziale di promozione delle potenzialità turistiche del sistema provinciale delle aree protette e che ha affidato alla Trentino School of Management il supporto tecnico ed operativo al Parco per lo svolgimento del processo di candidatura e la redazione del Piano Strategico.

“Il percorso per la costruzione della Carta – sottolinea il presidente del Parco, Valerio Zanotti – si svilupperà nel corso di quest’anno con incontri e tavoli dove poter raccogliere esperienze, idee e proposte per costruire una strategia e un Piano d’azione che siano partecipati e condivisi.



Si tratta di azioni da attuarsi poi nell’arco di un quinquennio attraverso la collaborazione fra Parco e soggetti promotori. Questi incontri potranno anche consentire, in ambito locale, di far conoscere e mettere in connessione le diverse esperienze legate alla sostenibilità che molti attori del territorio stanno già realizzando”.

L’incontro sarà introdotto da Angiola Turella, dirigente del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia; interverrà in videoconferenza Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi. Il percorso previsto sarà l’occasione per partecipare attivamente alla definizione di azioni per per uno sviluppo attento al territorio e poter contribuire alla definizione della Strategia di Sviluppo Sostenibile del Territorio.

Modalità di accesso alla sala: sarà richiesto di indossare la mascherina FFP2. Si prega di comunicare la partecipazione all’indirizzo mail: walter.taufer@parcopan.org

