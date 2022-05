1920-2020(+2): la Banda Comunale di Tuenno festeggia 100 anni di storia

Pubblicità

Iniziano i festeggiamenti per i 100 anni di storia della Banda Comunale di Tuenno.

Nata nel 1920 per volontà del Circolo Nazionale di Cultura di Tuenno, la banda ha svolto, e svolge tutt’ora, un’importante attività di divulgazione culturale all’interno della comunità di Tuenno e di tutto il neonato Comune di Ville d’Anaunia.

I festeggiamenti per il secolo di attività, rimandati per 2 anni consecutivi causa pandemia, offrono un programma ricco di appuntamenti importanti, svolti in location differenti in maniera da valorizzare tutte le bellezze che sono presenti nel Comune di Ville d’Anaunia come Castel Valer, Castel Nanno e la chiesa di Santa Emerenziana.

Per la realizzazione dei concerti, la Banda Comunale di Tuenno ha ottenuto la collaborazione di due importanti istituzioni musicali trentine: il Conservatorio F. A. Bonporti di Trento e la Scuola di Musica C. Eccher di Cles.

I concerti inizieranno domenica prossima, 22 maggio alle 17, nella chiesa di Santa Emerenziana con l’esibizione degli allievi dei corsi e vari gruppi di musica d’insieme della Scuola di Musica C. Eccher di Cles.

I due concerti successivi, 29 maggio e 5 giugno alle 11, vedranno la partecipazione di gruppi strumentali degli studenti delle classi di musica da camera e d’insieme fiati provenienti dal Conservatorio F.A. Bonporti di Trento e si terranno rispettivamente a Castel Valer e a Castel Nanno.

Sabato 11 giugno sarà quindi la volta del “Concerto del Centenario” della Banda Comunale di Tuenno, diretta dal maestro Giovanni Bruni, che si svolgerà nella piazza di Tuenno.

Il giorno seguente, domenica 12 giugno, le celebrazioni si concluderanno con una festa in piazza, organizzata insieme al Gruppo Alpini di Ville d’Anaunia che celebrano il centesimo anniversario della posa dei monumenti ai caduti.

Si inizierà al mattino con le celebrazioni ai monumenti delle frazioni di Nanno, Tassullo e Tuenno, e dopo il pranzo organizzato in collaborazione con i Nu.Vol.A. Val di Non e aperto a tutta la comunità, ci saranno le sfilate e i concerti delle bande ospiti provenienti da tutto il Trentino (Roncone, Volano e Storo), e della Street Band “Gli Agenti P”.

La banda si aspetta una grande partecipazione, per festeggiare insieme una lunga storia piena di persone che l’hanno scritta insieme, nota dopo nota.

Tutti i dettagli sono disponibili sulla pagina Facebook della Banda Comunale di Tuenno.