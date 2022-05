La «Z» di Putin su un furgone in Alto Adige: possibile risposta all’appello della Russia

Pubblicità

La lettera “Z” diventata ormai simbolo dell’invasione russa in ucraina, arriva anche in Italia e in Alto Adige. Questa mattina, il simbolo che augura la vittoria dei russi è stata immortalata su un’automobile italiana parcheggiata in un’area di servizio della superstrada che collega Merano con Bolzano.

Una situazione simile si sarebbe verificate anche in altre città italiane e questo potrebbe non essere una coincidenza.

Nelle scorse settimane infatti, sui social girava l’appello ai russi che vivono all’estero di applicare la “Z” sulle proprie macchine, a sostegno dell’azione russa.

