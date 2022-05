Vola per 250 metri nella scarpata, 35 enne miracolato

Pubblicità

L’incidente stradale è accaduto verso le 5 del mattino di oggi, sabato 14 maggio, lungo la strada provinciale 71 nel territorio comunale di Segonzano in valle di Cembra.

Un 35 enne del posto ha perso il controllo della propria vettura sfondando il guard rail e finendo nella scarpata boschiva sottostante facendo un volo di circa 250 metri.

All’origine dell’incidente il maltempo che nel pomeriggio di ieri e nella serata ha colpito diverse zone del Trentino con forti temporali e grandine.

A lanciare l’allarme questa mattina intorno alle 5 due persone che stavano tornando a casa e hanno notato il guard rail divelto.

In pochi minuti sul posto sono giunti in maniera massiccia i soccorsi con un ambulanza della Stella Bianca di Segonzano e vista la dinamica dell’incidente è stato anche allertato anche l’elisoccorso provinciale atterrato nelle vicinanze.

In supporto ai sanitari sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Segonzano, Sover e i permanenti di Trento che con il personale Saf, e il soccorso alpino di zona che hanno raggiunto il conducente in fondo alla scarpata e liberato dalla vettura con l’appposita attrezzatura per poi affidarlo alle cure del personale sanitario.

Lunghe e complesse le operazioni di recupero che hanno visto impegnati i diversi soccorritori per diverso tempo, il 35 enne dopo essere stato stabilizzato e stato portato al Santa Chiara con diversi politraumi. Dalle informazioni ricevute dai medici del pronto soccorso le sue condizioni non sarebbero gravi.

Spetterà ai carabinieri il compito di accertare la dinamica dell’incidente che fortunatamente non ha visto coinvolto nessun altro veicolo.

Le operazioni di recupero della vettura si sono concluse nel pomeriggio grazie all’ausilio del elicottero dei permanenti e dei vigili del fuoco che hanno lavorato per diverse ore per mettere in sicurezza l’area.