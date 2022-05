Vasco, attenzione ai percorsi pedonali più brevi per raggiungere la Music Arena

Pubblicità

Manca meno di una settimana al live di Vasco Rossi e prosegue lo sforzo per preparare al meglio l’evento inaugurale della Trentino Music Arena di venerdì 20 maggio.

Riguardo alla mobilità e in particolare alle modalità per raggiungere l’area del concerto a San Vincenzo, le strutture della Provincia autonoma di Trento segnalano alcune incongruenze nella geolocalizzazione dei percorsi più brevi verso la Music Arena nel sistema di google maps.

Elementi già opportunamente segnalati a Google con l’auspicio di una rapida soluzione.

Percorsi pedonali corretti – In pratica è stato verificato che effettuando la ricerca dei percorsi pedonali verso l’Arena – ad esempio da viale Rovereto, capolinea di una delle navette – il sistema restituisce un percorso che comporta un allungamento delle distanze e dei tempi di percorrenza.

Attenzione quindi ai percorsi corretti: dalla stazione ferroviaria serve solo un’ora e 5 minuti scendendo lungo l’asse di viale Verona e non 2 ore e 15 passando per la tangenziale. Idem per il percorso da viale Rovereto a San Vincenzo che richiede 47 minuti e non un’ora e 55 minuti.

Corsa agli ultimi biglietti – Sale intanto la febbre del “Blasco” in Trentino, come testimoniano l’affetto dei fan e le attese attorno all’Arena nella speranza di assistere alle prove della rock star. Prosegue la corsa agli ultimi biglietti ancora disponibili sugli appositi portali. I riferimenti sul portale Vasco live della Provincia autonoma di Trento:

