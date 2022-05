Una nuova autoscala per i Vigili del Fuoco di Taio

Pubblicità

Il parco mezzi del Corpo dei Vigili del Fuoco di Taio si completa con una nuova autoscala.

«L’acquisto è stato possibile grazie al generoso lascito di un nostro concittadino che, secondo le sue parole, ha desiderato lasciare i suoi beni alla Comunità, e ha scelto i pompieri come riferimento per questa sua volontà – spiegano i Vigili del Fuoco guidati dal comandante Cristian Tarter –. Dopo molte analisi e valutazioni, è stato scelto di acquistare in Germania un automezzo usato ma in ottimo stato e completamente revisionato».

Questo nuovo arrivo permetterà ai Vigili del Fuoco di migliorare il servizio offerto garantendo tempestività anche nei soccorsi e negli interventi in quota, incrementando la sicurezza dei cittadini e al tempo stesso quella dei volontari.

«Tutti i vigili in questi mesi sono impegnati in un percorso di formazione che, quando completato, poterà a mettere in partenza l’autoscala tra alcune settimane» fanno sapere i pompieri.

L’autoscala ha 10 anni di età e uno sviluppo massimo di 32 metri, può portare sul cesto 3 persone e ha vari accessori tra cui il sistema di aggancio della barella al cesto. Può essere piazzata su pendenze fino a 15 gradi e questo consentirà di intervenire in tutte le condizioni operative.

«La generosità di un concittadino – aggiungono in conclusione i Vigili del Fuoco – permetterà un grande beneficio a tutta la popolazione, che sarà possibile grazie alla dedizione di oltre 40 volontari che si impegnano ogni giorno affinché il soccorso sia sempre pronto e professionale».