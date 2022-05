Lavarone, Folgaria, Luserna: la provincia annuncia circa 18 milioni di euro di investimenti

Pubblicità

Sono circa 18 milioni di euro gli investimenti infrastrutturali previsti a servizio dei territori di Lavarone, Folgaria e Luserna: ad illustrare le opere principali è stato ieri il presidente Maurizio Fugatti, durante il consueto punto stampa che si è tenuto al termine della Giunta fuori porta a Lavarone, alla presenza del sindaco Isacco Corradi e degli altri amministratori e referenti locali.

“Siamo al lavoro per migliorare i collegamenti di Lavarone con il capoluogo, proprio a questo fine la Giunta ha inserito nel piano delle opere infrastrutturali la cifra di 10,2 milioni di euro destinata alla strada del Menadòr che fra un paio di settimane ospiterà il giro d’Italia – sono state le parole del presidente Fugatti -.

Lungo questo straordinario e panoramico tracciato è in corso il primo intervento, di circa 1,2 milioni di euro. Altra opera riguarda la strada che da Calliano sale verso Folgaria, nella zona Dietro Beseno, per il quale abbiamo previsto a bilancio 4 milioni di euro, infine 3,6 milioni di euro sono destinati alla cosiddetta strada della Fricca. In totale si tratta di quasi 18 milioni di euro – ha concluso il presidente – che testimoniano, ancora una volta, l’attenzione di questa amministrazione ai luoghi distanti dai grandi centri: proprio il collegamento fra il fondovalle e le zone di montagna è un tema centrale, emerso con particolare rilievo anche nel corso degli Stati Generali della Montagna”.

Questo il dettaglio delle opere: Sistemazione e allargamento della SS 349 tra il km 17,3 e il km 18, Altopiano della Vigolana, in località Pian dei Pradi (strada della Fricca): in corso lo studio preliminare, importo previsto 3,6 milioni di euro.

Interventi di rettifica e messa in sicurezza della SS 350, Altopiano di Folgaria, Dietro Beseno: si prevede il progetto definitivo entro la fine di quest’anno e l’approvazione del progetto esecutivo nel secondo trimestre del 2023, importo previsto 4 milioni di euro.

Lavori di sistemazione e rettifica della SP 133 di Monterovere dal km 6,6 al km 8,6 primo intervento (strada del Menadòr): intervento in corso, importo previsto 1,2 milioni di euro. Rettifiche e allargamenti sulla SP 133 di Monterovere (strada del Menadòr): è in fase di progettazione esecutiva, al vaglio soluzioni alternative riguardo il tratto compreso tra le due gallerie, importo previsto 9 milioni di euro.

