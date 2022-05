Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia: Fernando Miccoli cede il testimone di presidente a Roberto Graziadei

Pubblicità

Cambio al vertice della Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Bcc: come annunciato, Fernando Miccoli, dopo sei anni di presidenza, lascia il testimone a Roberto Graziadei, già vicepresidente, il più votato all’assemblea dei soci svoltasi lo scorso 30 aprile tramite rappresentante designato, il notaio Domenico de Pascale.

Entrando nel dettaglio dei numeri, l’assemblea 2022 ha visto la partecipazione di 1.482 soci, che corrisponde al 44,76% degli aventi diritto di voto.

Sono stati approvati il bilancio e la destinazione dell’utile, con l’87% dei voti favorevoli e anche i restanti punti all’ordine del giorno hanno avuto ampio parere favorevole.

Approvata la modifica al regolamento assembleare con il 78%: una modifica sulla rappresentanza di genere secondo cui, al termine delle votazioni per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, almeno il 20% deve essere assicurato alla rappresentanza di genere. Parametro rispettato nel Consiglio di Amministrazione neoeletto: la rappresentanza è del 30%.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, dopo le nomine del CdA, è così composto: Roberto Graziadei (presidente), Stefania Turri (vicepresidente), Franca Abram, Roberto Angeli, Lucia Donà, Lorenzo Endrighi, Daniel David Pancheri, Daniel Recla, Walter Rossi (amministratori).

Il nuovo Collegio Sindacale, invece, è formato da: Sonia Rossi (presidente), Gilberto Borzaga e Chiara Miccoli (sindaci effettivi), Paolo Berti e Luciano Segna (sindaci supplenti).

Probiviri nominati sono: Mario Dalpiaz (presidente), Mauro Covi e Renato Golner (effettivi), Giovanna Gervasi e Rosalba Rizzardi (supplenti).

Per quanto riguarda i già illustrati risultati di bilancio, si ricorda: nel 2021 si registra un aumento dell’11,08% delle richieste di credito da parte delle famiglie (+18,61%) e delle imprese (+5,40%), mentre la raccolta complessiva segna un +13,56% (390 milioni di euro) e le masse intermediate ammontano a 623 milioni di euro (+11,89%).

Tutti dati che se confrontati con quelli delle altre Casse Rurali Trentine (+3,10% medio di richieste, +7,90% di raccolta complessiva e +6,10% di masse intermediate) rendono l’idea del grande lavoro svolto a Cassa Rurale Novella e in Alta Val di Non. Le sofferenze lorde, inoltre, incidono sul totale degli impieghi per l’1,46%. Il credito deteriorato lordo è in flessione dell’1,29% rispetto al 2020.

«A nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dipendenti della Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia, ci tengo a esprimere un sentito ringraziamento al presidente uscente Fernando Miccoli per la sua disponibilità, umiltà e buon senso – dichiara il direttore generale Costantino Grandi –. Nel suo mandato ha contribuito alla crescita dell’istituto che si è consolidato come Banca del Territorio. Vogliamo aggiungere il ringraziamento agli amministratori che hanno concluso, per propria volontà, il percorso all’interno del Consiglio di Amministrazione Vincenzo Iori e Mauro Turri».