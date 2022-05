Approvato il bando per la realizzazione di Centri di residenza per lo spettacolo dal vivo

Pubblicità

Pubblicità



La Giunta provinciale ha dato via libera al bando che invita alla presentazione di progetti di centri di residenza in materia di spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024.

L’iniziativa è finanziata dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dal Ministero della Cultura, per un importo complessivo pari a 310mila euro per la prima annualità. Possono partecipare, anche in forma associata, i soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo, i festival, i centri di produzione e di programmazione composti a maggioranza da under 35, le domande vanno presentate entro il 22 giugno.

“Con questo bando sosteniamo lo sviluppo di Centri di residenza artistica, ovvero luoghi che puntano a promuovere processi creativi ed innovativi, di commistione fra arti diverse, che possano coinvolgere artisti e performer in attività progettuali per innovare il sistema dello spettacolo dal vivo – commenta l’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura, Mirko Bisesti -. L’obiettivo di questa iniziativa, promossa congiuntamente con la Provincia di Bolzano e sostenuta anche dallo Stato, è quello di offrire ricadute positive sia agli artisti che alle realtà che operano sul nostro territorio, dopo il difficile periodo della pandemia“.

Pubblicità Pubblicità

I Centri di residenza artistica richiedono una gestione professionale e deve essere dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze qualificate che consentano ai partecipanti permanenze tali da garantire opportunità di crescita e di produzione, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L’attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all’innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e deve offrire ricadute positive sia agli artisti, sia alle realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia – infine – al contesto territoriale in cui si trova a operare.

Il bando approvato dalla Giunta invita gli operatori presenti sul territorio regionale alla presentazione di progetti per Centri di residenza in materia di spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024. Per la prima annualità, sono stati stanziati 310mila euro, pari all’80% del costo dell’iniziativa poiché è previsto un co-finanziamento del 20% da parte dei soggetti proponenti.

L’importo disponibile è frutto della compartecipazione del Ministero della Cultura e delle Province autonome di Bolzano e di Trento, quest’ultima con il ruolo di capofila. Il progetto, infatti, nasce all’interno dell’Accordo tra le Province autonome di Trento e di Bolzano e prevede che i fondi siano garantiti per il 60% dal Ministero e per il 40% da regioni e province autonome.

Pubblicità Pubblicità



Le proposte pervenute saranno valutate (sulla base di criteri e punteggi dettagliati nel bando) da una Commissione composta dal dirigente del Servizio Attività e produzione culturale della Provincia autonoma di Trento, dal direttore di Ripartizione italiana reggente della Provincia autonoma di Bolzano e da un esperto in materia di spettacolo dal vivo, individuato d’intesa tra i soggetti di cui sopra.

A chi è rivolto – Possono partecipare al bando e, con ciò, assumere la titolarità dei Centri di residenza, imprese, festival, centri di produzione, circuiti, organismi di promozione e di programmazione, anche in forma associata e appartenenti a differenti discipline dello spettacolo composti a maggioranza da under 35. Alla data di presentazione della domanda, il richiedente deve disporre di almeno una sede organizzativa sul territorio regionale garantita per tutto il triennio. Sono esclusi Teatri nazionali, Teatri a rilevante interesse culturale, Istituzioni concertistico orchestrali, Teatri di tradizione. Questi soggetti possono comunque prendere parte al progetto in quanto partner per assicurare competenze, risorse economiche, per fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza, per favorire l’inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, in ambito nazionale e internazionale. In caso di raggruppamenti, ciascun componente deve avere un’esperienza almeno triennale nelle attività di residenza.

Domande – Entro il 22 giugno 2022 tramite la modulistica presente sul sito dedicato della Provincia.

Info Servizio attività e produzione culturale Tel. 0461.496914, e-mail: serv.attcult@provincia.tn.it