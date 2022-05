Zelensky detta le sue condizioni per un dialogo e Putin avverte: “Le sanzioni fanno più male a chi le impone”

Pubblicità

Pubblicità



“I russi devono uscire dal nostro territorio, questo deve essere il primo passo per cominciare a parlare”: Zelensky ribadisce così, di essere pronto ad un vero dialogo anche se non crede possano esserci soluzioni all’orizzonte.

Infatti, se l’Ucraina sembra disposta a sedersi al tavolo dei negoziati, nega la possibilità di rivedere i suoi confini, aggiungendo che la Crimea non sarà mai riconosciuta come parte della Federazione russa.

La Russia invece, alza i muri e dopo la notizia del possibile ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato e l’arrivo di un sesto pacchetto di sanzioni, Putin punta il dito verso l’Occidente accusandolo di sacrificare il resto del mondo per sostenere il suo dominio globale. “La colpa di questo è interamente dei Paesi dell’elite occidentale che sono pronte a sacrificare il resto del mondo per mantenere il loro dominio globale”: in questo modo il leader del Cremlino si riferisce alle sanzioni che sarebbero la vera causa della crisi globale e farebbero più male a chi le impone che alla Russia.

Pubblicità Pubblicità