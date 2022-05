Violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni: un 50enne straniero viene condannato a 6 anni e 6 mesi di carcere

Pubblicità

Pubblicità



E’ terribile la descrizione di un uomo che è stato ieri in tribunale condannato a 6 anni e 6 mesi per violenza sessuale aggravata e lesioni personali gravi. Fra i capi d’imputazione c’era anche il maltrattamento in famiglia.

La vittima è l’ex convivente. L’imputato è un 50enne di origine straniera, artigiano stimato ma rivelatosi violento in famiglia. Il risarcimento previsto per la vittima è stato di 80mila euro.

I sospetti di maltrattamento erano cominciati ad ottobre di due anni fa quando la donna si era presentata all’ospedale Santa Chiara per avere delle cure mediche.

Pubblicità Pubblicità

Le era stata data una prognosi di 30 giorni di guarigione. Aveva le costole rotte. L’artefice del gesto violento era naturalmente il compagno della donna che in preda ai fumi dell’alcool, l’aveva massacrata di botte.

Il 50enne aveva insultato reiteratamente la donna per i figli che aveva avuto da un altro uomo e poi aveva cominciato a darle pugni, schiaffi e persino testate. Successivamente l’aveva presa per il collo e colpiata ancora.

Infine, durante la notte, l’artigiano si sarebbe avvicinato alla donna e l’avrebbe costretta a consumare dei rapporti sessuali senza il suo consenso.

Pubblicità Pubblicità



La vittima aveva denunciato tutto e si era allontanata da casa. Era andata a stare temporaneamente da uno dei figli e lì aveva ancora ricevuto delle serie minacce.

I maltrattamenti però, secondo la vittima, non si sarebbero limitati a quella sera, ma ce ne sarebbero stati anche altri durante il tempo precedente in cui i due avevano convissuto.

In Tribunale, l’inquisito non ha potuto fare altro se non ammettere le sue colpe. La condanna dunque è stata di 6 anni di carcere e 6 mesi con il rito abbreviato.