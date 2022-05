Temperature bollenti sul Trentino: Bolzano tra le città più calde d’Italia

Pubblicità

Temperature estive quelle registrate nelle ultime ore in Trentino e in Alto Adige, con Bolzano che con i suoi 31 gradi è una delle città più calde d’Italia. Migliore la situazione in altri luoghi, come Torino e Roma che si fermano a 27 gradi e Palermo addirittura a 21.

Secondo gli esperti, il caldo di questi giorni sarebbe determinato dal vasto campo di alta pressione sul nostro territorio che sta portando un deciso aumento delle temperature.

Nonostante Bolzano sia una delle città più calde d’Italia, anche a Trento e in altre zone si sono toccati quasi i 30 gradi. Temperature estive che potrebbero continuare, nonostante la previsione di qualche rovescio nelle prossime ore.

