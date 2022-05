Riva del Garda: Sp 118, si asfalta la nuova rotatoria (di notte)

Pubblicità

Da lunedì 16 a giovedì 19 maggio in orario notturno (dalle 20 alle 5) si asfalta la nuova rotatoria sulla provinciale 118 all’incrocio tra le vie Zandonai e Sant’Alessandro.

Nell’orario indicato il tratto di strada interessato sarà chiuso al transito di tutti i veicoli. Per la restante parte del giorno (dalle 5 alle 20) si circolerà a senso unico alternato, con divieto di sorpasso e limite di velocità di 40 km all’ora.

La scelta di eseguire i lavori di notte è motivata dalla volontà di limitare al massimo le ripercussioni sulla viabilità. Saranno inoltre posizionati cartelli con le indicazioni della viabilità alternativa, nei pressi del cantiere e in tutti i punti di accesso: alla rotatoria di via Modl, intersezione con viale Trento (nei pressi dell’Agraria); alla rotatoria della circonvallazione di Arco (all’estremità nord di via Aldo Moro); alla rotatoria di Linfano; e in viale Rovereto, uno all’intersezione con via Brione, uno all’intersezione con via Padova.

