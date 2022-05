Perde il controllo dell’auto sul Faè e va a sbattere contro il guardrail

Pubblicità

Pubblicità



Non ha avuto gravi conseguenze, per fortuna, l’incidente avvenuto questa sera, venerdì 13 maggio intorno alle 18.20, sul Faè, la porzione della SS43 che collega il ponte di Mostizzolo a Cles.

Per cause ancora da verificare, probabilmente dovute all’asfalto bagnato, un automobilista ha perso il controllo della propria vettura, un’Alfa Romeo Giulietta, andando a sbattere contro il guardrail.

Non sono stati coinvolti altri veicoli e non è stato necessario l’intervento dei sanitari. Sul posto si sono recati invece i Vigili del Fuoco volontari di Cles per la messa in sicurezza dell’area e la pulizia della sede stradale e i Carabinieri.

Pubblicità Pubblicità