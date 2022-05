Nelle valli di Non e di Sole la fine della scuola si celebra correndo per promuovere la pace

Pubblicità

In Val di Non e in Val di Sole la fine dell’anno scolastico e l’inizio delle vacanze estive si festeggerà di corsa. Gli animatori degli oratori delle località distribuite lungo l’asta del fiume Noce hanno infatti organizzato una giornata all’insegna dello sport e dell’amicizia, imperniata su una color run aperta a tutti e chiamata «Arcobalrun».

Un evento che propone lo sport nella sua genuina dimensione di gioco e di voglia di stare insieme, di fare festa, ma anche di contribuire a costruire la pace.

L’appuntamento è fissato per sabato 11 giugno a Fondo, in Alta Valle di Non, dove sarà allestito un percorso che si snoda fra le vie del borgo, da decenni teatro de «La Ciaspolada». Non a caso la Podistica Novella si è messa da subito al fianco degli oratori per offrire loro, insieme alla Pro Loco, supporto organizzativo.

Alla «Arcobalrun» possono partecipare i ragazzi delle scuole medie, delle superiori, gli studenti universitari, ma pure i bimbi più piccoli, accompagnati dai genitori. Possono correre con loro anche gli adulti che per un giorno vogliono tornare ragazzi. Si tratta di una manifestazione sportiva che non eleggerà un vincitore e premierà solo chi sarà in grado di portare il gruppo più numeroso alla partenza.

Lo start sarà dato alle ore 15 in Piazza San Giovanni a Fondo (nel comune di Borgo d’Anaunia), mentre il traguardo è posto dopo circa 5 chilometri di distanza, sulle rive del Lago Smeraldo, dove sarà disponibile un ristoro e un momento di incontro e di testimonianza, seguito da una grande festa finale con musica ed animazione.

Nello stand non saranno servite bevande alcoliche, ma si potranno degustare i piatti cucinati dalla Pro Loco di Fondo. Premi speciali sono previsti per i gruppi più numerosi, come accennato, dunque la sfida è lanciata per portare più persone possibili alla prima «Arcobalrun».

