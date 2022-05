Mezzo pesante perde un pneumatico e provoca un incendio

Pubblicità

Pubblicità



Allarme per un incendio sterpaglie sulla strada statale 47 della valsugana nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 maggio, pochi minuti prima delle 14:00 all’altezza dell’abitato di Novaledo.

Dalle prime informazione lo scoppio dell’incendio sarebbe da imputare ad un mezzo pesante a cui è scoppiato uno pneumatico.

Lo scoppio ha provocato un incendio delle sterpaglie poste a lato della carreggiata con fumo e fiamme che si sono rapidamente sviluppate.

Pubblicità Pubblicità

In pochi minuti sul posto per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Novaledo, che in poco tempo sono riusciti a spegnere il fuoco e poi a provvedere alla bonifica della zona.

Sul posto è giunta anche la polizia locale che ha regolato la viabilità facendo procedere i mezzi nella corsia di sorpasso il tempo necessario nella messa in sicurezza dell’area.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità