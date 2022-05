Lo sfogo di Paccher: «Tre giorni in aula per parlare di Gender e tutine per i neonati»

Pubblicità

La prima tornata dei lavori consiliari del mese di Maggio ha riservato un muro contro muro fra opposizioni e maggioranza. Il ddl Masè sulla terza preferenza è stato gravato da migliaia di emendamenti e di fatto ha bloccato i lavori in aula.

Masè comunque ha fatto sapere che intende proseguire a tutti costi all’approvazione nonostante il muro ideologico della sinistra.

Per gli esponenti del PD è stata anche un’occasione per tirare fuori dal cassetto il vecchio sogno Gender, argomento che ha portato a lunghe discussioni e confronti in aula che alla fine non hanno portato a nulla.

E in questa ottica, è intervenuto il vice presidente del consiglio regionale Roberto Paccher che si è sfogato per quanto successo in aula questi ultimi 3 giorni.

«Tre giorni in aula bloccati dalle opposizioni. A parlare di gender e di tutine per neonati che non debbono più essere azzurre o rosa per non discriminare i bambini. Ma la legge in discussione vorrebbe invece introdurre delle novità nella legge elettorale, sulle preferenze. Mi pare che la misura sia colma” osserva appunto Roberto Paccher.

“Io capisco che si voglia fare opposizione ma non mostrandosi ossessionati da alcuni temi. La legge con cui siamo stati eletti non è stata fatta da noi, ma sul finire della scorsa legislatura da chi governava allora: e con questa legge il Pd, tra i proponenti, si è visto ridurre la rappresentanza femminile ad una sola consigliera, meno con la legge che c’era prima. Ma il tema qui è un altro: credo che parlare di donne con un posto più o meno garantito occorrerebbe piuttosto parlare di meriti, di donne e di uomini meritevoli, preparati. Ora c’è una legge che prevede liste elettorali con metà uomini e metà donne, poi sta agli uni e alle altre, dimostrare agli elettori di essere in grado di rappresentarli. Qui nell’aula dell’Autonomia il centrosinistra preferisce invece fare scorrere il tempo, i giorni, per fare opposizioni con discorsi inutili” – chiude Paccher.

