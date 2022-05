La Val di Cembra colpita da una grandinata record- LE FOTO

Pubblicità

È durata 10 minuti, la grandinata che ha colpito, oggi venerdì 13 maggio, verso le 18.00 alcune zone della val di Cembra, in particolare nel comune di Faver. (foto).

Anche a Giovo vengono segnalati numerosi allagamenti dopo la grandinata e la fitta pioggia. (qui il video) Inizialmente sembrava si trattasse solamente di un temporale, ma poi le gocce d’acqua si sono trasformate in chicchi di ghiaccio, scagliati con violenza dal cielo.

Tutto d’un tratto, poi, ha smesso di grandinare. La speranza è che quest’evento estremo non abbia causato troppi danni ai vigneti.

Vengono segnalati anche problemi alla viabilità. La grandine si è scatenata anche a Trento sud, dove sono scesi dal cielo alcuni grandi chicchi di grandine come noci.

A Salorno si sono creati forti disagi con le vie allagate e la grandine che è scesa fitta per una ventina di minuti. (Clicca qui per vedere il video).

