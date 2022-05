Guglielmi attacca Zanella: «L’ospedale di Cavalese non è un argomento per becero ostruzionismo»

Pubblicità

«Nel pomeriggio del terzo giorno di ostruzionismo da parte delle minoranze di centrosinistra sul DDL che consentirebbe la terza preferenza nelle votazioni provinciali, dopo svariati e pittoreschi interventi che nulla hanno a che fare con l’oggetto della proposta di legge, sempre da parte delle minoranze, ecco un altro argomento attraverso il quale le minoranze nella persona del cons. Zanella dimostrano scarsa attenzione e conoscenza delle realtà locali più decentrate rispetto al capoluogo» – A dichiararlo è il consigliere provinciale Luca Guglielmi che attacca le minoranze che continuano ad ostacolare il lavoro della maggioranza.

Secondo il consigliere l’ospedale di Cavalese ed il suo punto nascita del tutto estranei al tema elettorale vengono sfruttati demagogicamente per allungare i tempi di discussione e quindi l’ostruzionismo. «Dispiace che un tema così delicato e così sentito dalle valli di Fiemme Fassa e Cembra venga derubricato dal consigliere nonché infermiere di sinistra Zanella come strumento da “perdita di tempo”. Basta si ascoltino le parole del consigliere. Da consigliere ladino, da ex amministratore locale, ma soprattutto da genitore aborro personalmente e politicamente questo comportamento che per altro ho avuto modo di stigmatizzare in aula. Al collega Zanella consiglio maggiore sensibilità , che per altro dovrebbe avere anche e soprattutto su temi e situazioni che probabilmente non conosce» – conclude Guglielmi

Zanella sull’ospedale aveva dichiarato che «Il tema dell’ospedale di Cavalese, così come quello degli alpini affrontato ieri sono esemplificativi del modo in cui la maggioranza tende a governare la complessità semplificandola e procedendo per slogan, anziché approfondire e studiare».

