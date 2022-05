Finisce contro un muro e si ribalta, 46 enne rimane schiacciato

Pubblicità

Incidente stradale nella tarda serata di ieri giovedì 12 maggio intorno alle 23:00 sulla strada statale 239 di Campiglio nell’abitato di Mortaso frazione di Spiazzo in val Rendena.

Un uomo di 46 anni ha perso il controllo finendo per schiantarsi contro un muretto a lato della strada per poi ribaltarsi. Nell’impatto è stata danneggiata una recinzione. Il braccio dell’uomo è rimasto schiacciato tra il finestrino e la sede stradale.

In pochi minuti sul posto sono giunti in massa i soccorsi con due ambulanze dei sanitari del 118 per prestare un primo intervento all’uomo, e vista la grave dinamica del’incidente è stato attivato anche l‘elicottero sanitario atterrato poco distante il luogo dell’incidente.

Per liberare l’uomo rimasto incastrato sono dovute intervenire le squadre dei vigili del fuoco di Spiazzo, Pelugo e Pinzolo che con le pinze idrauliche hanno liberato il conducente per affidarlo alle prime cure dei sanitari mettendo poi in sicurezza la zona.

Dopo essere stato stabilizzato l’uomo è stato portato al Santa Chiara in codice rosso. Dalle prime informazioni giunte dai medici del pronto soccorso del nosocomio trentino avrebbe riportato un grave trauma all’arto ma non sarebbe in pericolo di vita.

Per ricostruire la dinamica sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Riva.

