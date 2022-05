Coronavirus: un decesso e 326 contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

Pubblicità

Sono 326 i nuovi casi positivi tracciati nelle ulotime 24 ore, lo conferma il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che riporta 10 positivi al molecolare (su 260 test effettuati) e 316 all’antigenico (su 1.646 test effettuati).

I molecolari poi confermano 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Nel report purtroppo anche un decesso, si tratta di un uomo del 1948 vaccinato.

Le classi con sospensione della didattica in presenza sono sempre 0; in calo i pazienti ricoverati: ad oggi sono 61 (- 5 rispetto a mercoledì) di cui 3 in rianimazione; (+1 rispetto a ieri) nella giornata di ieri si sono registrati 3 nuovi ricoveri a fronte di 8 dimissioni. Questa la distribuzione dei nuovi casi per fasce d’età: 0-2 anni 6, 3-5 anni 4, 6-10 anni 12, 11-13 anni 21, 14-18 anni 9, 19-39 anni 70, 40-59 anni, 103, 60-69 anni 50, 70-79 anni 31, 80 e + anni 20

