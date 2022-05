Concerto Vasco, le navette sono a disposizione anche per chi non ha prenotato il parcheggio

Pubblicità

Per raggiungere la Trentino Music Arena in occasione del concerto di Vasco Rossi è stato organizzato per le giornate del 20 e 21 maggio da Trentino trasporti – anche attraverso l’utilizzo di vettori privati – un collegamento tramite navette.

Per chi ha deciso di lasciare la macchina a casa e non usufruisce quindi del parcheggio è possibile acquistare, al costo di 10 euro, un biglietto per il bus navetta valido sia per l’andata che per il ritorno.

Il biglietto vale per una sola persona. Con il medesimo biglietto si possono utilizzare anche tutti i servizi di linea nelle giornate del 20 e 21 maggio.

Ricordiamo invece che per i possessori di biglietto attestante il pagamento del parcheggio l’utilizzo delle navette è gratuito e non necessita di prenotazione. I parcheggi identificati in area nord della città (Spini e zona Interporto) sono serviti dal servizio navetta “linea rossa”, con fermata capolinea in via Barbacovi.

I parcheggi individuati in zona Pergine Valsugana sono serviti dal servizio navetta “linea blu” con fermata capolinea in viale Rovereto.

Infine i parcheggi individuati in zona Riva del Garda sono serviti da servizio navetta “linea verde” con fermata capolinea in via Lung’Adige San Nicolò /Motorizzazione. Per maggiori dettagli: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Vasco-Live/Vasco-Live-mobilita-navette.

Sotto nel dettaglio gli orari delle navette e modalità di acquisto dei biglietti:

Navetta Rossa

Capolinea Trento: via Barbacovi

Parcheggio interporto Trento:

– servizio diurno di venerdì 20 maggio: dalle 8 alle 20

– servizio notturno sabato 21 maggio: dalle 1.30 alle 8

Acquisto biglietto: https://www.busforfun.com/listino?destinazione=1457

Navetta Blu

Capolinea Trento: viale Rovereto

Parcheggi Pergine Valsugana:

– servizio diurno di venerdì 20 maggio: dalle 8 alle 20

– servizio notturno sabato 21 maggio: dalle 1.30 alle 8

Acquisto biglietto: https://www.busforfun.com/listino?destinazione=1456

Navetta Verde

Capolinea Trento: lung’Adige S.Nicolò

Parcheggi Riva del Garda

– servizio diurno di venerdì 20 maggio: dalle 8 alle 19

– servizio notturno sabato 21 maggio: dalle 1.30 alle 8

Acquisto biglietto: https://www.busforfun.com/listino?destinazione=1458

Tra le ulteriori informazioni inerenti la mobilità nei giorni del concerto segnaliamo queste due Faq.

Posso portare la bici se arrivo a Trento in Treno? È sconsigliato: perché è possibile portare la bici sui treni ordinari ma non è possibile su quelli straordinari organizzati per la ripartenza da Trento dopo il concerto.

Se vado al concerto posso parcheggiare in centro senza usare i parcheggi previsti per gli spettatori? È sconsigliato: i parcheggi del centro cittadino saranno sostanzialmente occupati dai residenti in quanto una significativa quota dei parcheggi normalmente a disposizione della cittadinanza sarà riservata per la prenotazione da parte degli spettatori dell’evento. E’ consigliato invece prenotare un posto auto nei parcheggi dedicati all’evento e poi utilizzare una navetta per avvicinarsi al concerto.