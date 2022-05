Tamponamento tra moto a Fondo: un centauro di 73 anni finisce al Santa Chiara

Pubblicità

Il bivio sulla SS238 per il Passo Palade a Fondo è stato teatro di un incidente motociclistico oggi pomeriggio, giovedì 12 maggio, intorno alle 16.30.

La prima di tre motociclette che stavano procedendo in fila si è fermata allo stop, mentre quella che la seguiva non è riuscita a frenare in tempo: l’impatto è stato inevitabile.

La velocità non era sostenuta, ma l’uomo alla guida, un 73enne, è stato sbalzato, ha sbattuto contro la moto che lo precedeva per poi finire sull’asfalto.

Sul posto si sono portati immediatamente i Vigili del Fuoco volontari di Fondo, un’ambulanza di Trentino Emergenza e i Carabinieri.

È stato richiesto inoltre l’intervento dell’elicottero, che in breve tempo ha raggiunto l’alta Val di Non per poi trasportare il ferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.

L’altro centauro, invece, non ha riportato ferite nell’incidente. Non è stato quindi necessario il trasporto al pronto soccorso.

