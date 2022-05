“Le signore in piazza”: auto e moto d’epoca scaldano i motori a Cles

Pubblicità

Auto e moto d’epoca stanno scaldando i motori a Cles.

È tutto pronto, infatti, per il raduno di auto e moto d’epoca “Le signore in Piazza”, in programma domenica prossima, 15 maggio.

Le piazze del centro storico del capoluogo noneso accoglieranno mezzi che hanno scritto pagine indelebili del nostro passato. Ci sarà anche l’esposizione di qualche supercar e di alcuni mezzi storici dei Vigili del Fuoco volontari di Cles.

È ricco il programma della giornata: dalle 8.30 alle 9.30 ci saranno l’accreditamento dei partecipanti e la disposizione dei veicoli nelle piazze, mentre alle 12.30 sarà pronto il pranzo preparato dalla Pro Loco e da Cles Iniziative.

Nel primo pomeriggio, alle 14.30, si svolgerà poi l’esibizione del Gruppo folkloristico Schuhplattler de Ciampedel. In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva.

L’evento è organizzato dal Comune di Cles in collaborazione con Gas – Gruppo Auto Storiche Valli del Noce, Pro Loco e Consorzio Cles Iniziative.