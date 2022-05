L’assessore Spinelli al convegno sull’educazione finanziaria con Pensplan

Pubblicità

Capitale umano e sostenibilità nell’ambito finanziario e previdenziale. Sono i due elementi chiave per lo sviluppo della comunità che passa dalla capacità di cittadini, famiglie, imprese e istituzioni di creare e preservare il valore nel lungo periodo.

È il messaggio portato dall’assessore provinciale con delega all’economia e al lavoro Achille Spinelli al convegno “Educazione finanziaria: quale evoluzione?”. Un appuntamento promosso da Pensplan Centrum spa, la società regionale per lo sviluppo della cultura previdenziale sul territorio, con l’obiettivo di tracciare gli scenari dei percorsi di alfabetizzazione già avviati coinvolgendo le scuole e i giovani in Trentino Alto Adige.

Un tema su cui si sono misurati al Grand hotel Trento assieme all’assessore Spinelli, in rappresentanza del presidente della Provincia autonoma di Trento e della Regione Maurizio Fugatti, anche Matteo Migazzi, amministratore delegato di Pensplan Centrum spa, Massimo Tononi, presidente di Banco BPM spa, Luigi Ballanti, direttore generale di Mefop spa, con la moderazione della giornalista del Corriere del Trentino Marika Damaggio.

“L’educazione finanziaria e la cultura previdenziale – così Spinelli – sono fondamentali in particolare per le nuove generazioni, che hanno avvertito le difficoltà dell’emergenza pandemica e devono poter tornare a credere nel proprio futuro. Dobbiamo proseguire negli sforzi e fare il possibile per trasmettere loro il valore del capitale umano e della sostenibilità. Capitale umano, che significa formazione della personalità e professionalità del singolo, un elemento cruciale alla base di uno sviluppo economico duraturo per la nostra comunità.

E sostenibilità, che non è solo ambientale ma riguarda il proprio futuro, dunque la capacità di preservare il valore nel lungo periodo. Un faro per i cittadini, le famiglie, le imprese, i bilanci pubblici chiamati a coprire maggiori oneri operativi e a dare linfa agli investimenti per la crescita”.

Secondo Spinelli in gioco c’è “la continuità delle organizzazioni, così come di ogni individuo e famiglia che devono poter sviluppare un approccio corretto e consapevole agli investimenti finanziari e alla sfera previdenziale. Per garantirsi un futuro sereno e contrastare eventuali situazioni di fragilità”.

Per questo, ha aggiunto l’assessore, “sono fondamentali i percorsi all’interno delle scuole promossi in collaborazione tra le istituzioni e Pensplan, che è la società di sistema del Trentino Alto Adige per il sostegno alla popolazione nella costruzione di una pensione complementare”.

“Queste iniziative – ha concluso – vanno quindi valorizzate e sviluppate. Accompagnandole ad un’attenzione alla digitalizzazione e all’accessibilità dei servizi che anche per il settore finanziario, bancario e assicurativo passano sempre più dalle nuove tecnologie”.