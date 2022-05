Klimahouse 2022, tutto pronto per costruire il futuro

Pubblicità

Si scaldano i motori per la 17esima edizione di Klimahouse. La manifestazione internazionale sul risanamento e l’efficienza energetica in edilizia che torna in presenza dal 18 al 21 maggio 2022 a Fiera Bolzano con un particolare sguardo rivolto ai giovani professionisti e alle start up più innovative. Tante novità in programma, tra divulgazione, aggiornamento e concrete opportunità di business: Klimahouse continua il suo viaggio verso la trasformazione da classica fiera a piattaforma ibrida, attiva 365 giorni l’anno.

Un’occasione di confronto irrinunciabile per tutti gli attori del settore edilizio, in un momento chiave nel quale, aggiornandosi e sfruttando tutte le principali innovazioni tecnologiche e di metodo, si possono porre le basi per un nuovo modo di costruire. È questo il grande valore della 17esima edizione di Klimahouse, manifestazione leader del comparto dedicata al risanamento e all’efficienza energetica in edilizia, che ritorna in presenza dal 18 al 21 maggio 2022 a Fiera Bolzano, per un’edizione primaverile naturalmente in piena sicurezza per espositori e visitatori.

Prima novità, la presenza di due palchi in fiera, la cui attività si potrà seguire anche in streaming: il “Klimahouse Innovation Forum”, incentrato sul futuro dell’edilizia sostenibile, con aziende ed esperti pronti ad esporre i loro case studies e la “Klimahouse Academy” dedicata alla formazione in collaborazione con partner e associazioni.

Nuova anche la suddivisione dei 4 giorni della fiera, ognuno dei quali sarà focalizzato su una tematica specifica. Si inizia il 18 maggio con un focus sull’architettura e una particolare attenzione al target dei giovani professionisti. Il 19 invece si parlerà di economia circolare, rivolgendosi soprattutto ai professionisti. Quest’ultimi saranno i destinatari anche delle attività del 20, concentrate sul mondo del legno con, tra i molti eventi in programma, il Klimahouse Wood Summit: un incontro interamente dedicato al tema della costruzione in legno, con le sue molteplici sfaccettature e la sua crescente importanza per l’edilizia residenziale su larga scala. Infine, il 21 spazio al vivere sostenibile per professionisti e committenti privati, con le consulenze gratuite dei tecnici CasaClima.

Nell’ottica di un sempre maggiore orientamento al futuro, Klimahouse si fa promotrice di inedite modalità per il coinvolgimento delle nuove generazioni con una serie di iniziative rivolte a giovani professionisti. Tra queste, l’ingresso di un giurato under 35 nella giuria, capitanata dal Professor Niccolò Aste del Politecnico e composta da autorevoli esperti del settore energia-edificio-ambiente, per individuare la rosa di cinque finalisti del Klimahouse Prize.

Completa le principali novità di Klimahouse 2022 Klimamobility, evento che per la prima volta si svolgerà in 2 giornate (venerdì 20 e sabato 21) e vedrà accanto al Klimamobility Congress, una parte espositiva ed eventi rivolti ai professionisti, ma anche consulenze gratuite, expo e test drive per privati.

Accanto a tutto ciò la conferma di appuntamenti e iniziative che sono ormai considerati un punto di riferimento per tutti gli operatori. Il Klimahouse Congress, con 3 giornate al MEC per presentare le prospettive più innovative e futuristiche del comparto. Il Klimahouse Prize, premio all’eccellenza organizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano per le aziende espositrici più virtuose che si sono distinte con la loro capacità di innovare, rafforzare ed ampliare il mercato dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale in un’ottica di economia circolare. I Klimahouse Tours, con la Fondazione Architettura Alto Adige: una serie di visite tematiche guidate per conoscere da vicino i migliori esempi dell’architettura sostenibile locale.

In occasione di questa edizione di Klimahouse, arricchiscono il palinsesto della manifestazione anche due iniziative collaterali: Breakfast News, il TG on air tutte le mattine dalle 9:00 alle 9:15 per ricordare gli appuntamenti highlight in programma e accogliere interviste esclusive e approfondimenti tematici, e Klimahouse per Bolzano, il percorso tra negozi, ristoranti e bar con prodotti a km0, o di filiera corta, che, in collaborazione con partner locali, animerà tutto il centro cittadino durante la manifestazione.