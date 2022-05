Kanova Playground: martedì l’incontro informativo aperto alla cittadinanza

Pubblicità

La Cooperativa Arianna e l’associazione Carpe Diem, i due soggetti che hanno presentato la proposta di collaborazione Kanova Playground, sono a disposizione di tutta la comunità per presentare nel dettaglio la proposta e le attività per la rigenerazione del campo da basket nel giardino pubblico di Canova.

L’appuntamento, in programma martedì 17 maggio a partire dalle ore 17.00 nel giardino pubblico di Canova, rappresenta uno dei primi momenti di confronto con la comunità, i cittadini interessati, giovani e adulti, e le diverse realtà operanti sul territorio, per far conoscere la progettualità in corso, condividerne le finalità per favorire il senso di appartenenza al progetto, attivando così processi di cittadinanza attiva.

L’idea progettuale di Kanova Playground è quella di realizzare una serie di iniziative in un’ottica di rigenerazione urbana e valorizzazione di questo bene comune materiale, coinvolgendo artisti del territorio e residenti del quartiere. L’obiettivo finale è predisporre uno spazio sportivo che sia realmente fruibile dal maggior numero di persone promuovendo, inoltre, iniziative legate alla sensibilizzazione della comunità in termini di stili di vita sani. Il testo completo della proposta è disponibile sul sito del Comune, nell’area tematica dedicata ai Beni comuni.

