Incidenti sul lavoro, muore l’ennesimo operaio: era rimasto incastrato nel macchinario di una fattoria

E’ avvenuto in Lombardia l’ennesimo incidente sul lavoro. Anche quest’anno, nel 2022, le tragedie sul lavoro continuano ad essere frequenti.

Un uomo in provincia di Brescia, è rimasto incastrato in un macchinario che stava utilizzando all’interno di una fattoria.

Per lui non c’è stato nulla da fare, è morto. L’azienda agricola si trovava a Bedizzolle, appunto in provincia di Brescia.

I vigili del fuoco ed i sanitari hanno lavorato a lungo per tentare di estrarre lo sfortunato dalla macchina e poi hanno provato a rianimarlo ma invano.

Sul luogo sono arrivati anche i militari dell’arma e i tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti lavorativi della città.

