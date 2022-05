Forniture gas: Snam assicura nessun rallentamento in Italia, ma i prezzi salgono del 9%

Pubblicità

Nonostante da ieri l’Ucraina abbia deciso di chiudere i rubinetti di uno dei gasdotto che dalla Russia trasporta un terzo del gas totale all’Europa, la situazione resta comunque sotto controllo.

La decisione era stata presa a fronte dell’occupazione russa che avrebbe messo in pericolo la stabilità e la sicurezza dell’intero sistema di trasporto del gas ucraino.

Dopo aver negato la proposta ucraina di deviare il passaggio del gas attraverso un altro punto, il colosso russo Gazprom assicura di rispettare gli obblighi nei confronti dell’Europa.

Ormai è chiaro come lo scontro tra Kiev e Mosca passi sempre attraverso il gas, utilizzato anche come arma di ricatto nei confronti dell’Occidente.

Intanto, la chiusura dei rubinetti ha chiaramente influenzato il prezzo del gas. Infatti, dopo aver sfiorato la quota dei 100 euro, ora il prezzo si aggira intorno ai 98 euro per kilowattora.

Al momento, la decisione di chiudere una parte dei flussi, non avrebbe avuto fino ad ora, nessuna ricaduta in Italia. A tranquillizzare il Paese sui rifornimenti, ci pensano i dati di Snam, la società italiana che si occupa di stoccaggio e di trasporto del gas, secondo i quali il sistema appare ancora bilanciato. I flussi sono ovviamente in diminuzione rispetto ai giorni scorsi, ma sarebbero compensati dall’afflusso dalle varie fonti di importazione e dall’afflusso dell’interconnessione delle reti.

