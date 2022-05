Consiglio dei cittadini e delle cittadine dell’Euregio, salite a quasi 150 le iscrizioni

Pubblicità

Le modalità con cui i cittadini (maggiorenni e residenti in uno dei tre Comuni) si possono candidare (entro la scadenza del 15 maggio) sono online (all’indirizzo https://form.jotform.com/220742156687360 ) o di persona negli uffici relazioni con il pubblico.

A giugno, tutti i cittadini estratti per far parte del Consiglio delle cittadine e dei cittadini saranno informati per iscritto. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini è stato attivato perché l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino vuole essere sempre più concreta e visibile per le popolazioni dei tre territori che la compongono. L’organismo presenterà proposte concrete su temi attinenti l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino affinché possa diventare visibile e tangibile sia all’interno dei propri comuni che in quelli dell’intera area Euregio.

Il Consiglio sarà composto da 30 membri, 10 per ciascuno dei tre Comuni che hanno dato la loro adesione a questa prima edizione. La prima seduta del nuovo Consiglio dei cittadini dell’Euregio si riunirà ad Arco l’1 e il 2 ottobre.

La Giunta dell’Euregio, composta dai tre governatori di Tirolo, Alto Adige e Trentino, ha istituito questo Consiglio delle cittadine e dei cittadini, affinché le persone che ne fanno parte possano elaborare proposte concrete per rafforzare l’Euregio.

Le proposte saranno presentate ai presidenti di Tirolo, Alto Adige e Trentino ed ai sindaci dei Comuni di Hall in Tirolo, Bressanone ed Arco e discusse con gli stessi in un incontro, previsto a Bolzano a fine anno. Per maggiori informazioni basta andare all’indirizzo www.europaregion.info/it/consigliodeicittadini.

Clicca qui per vedere il video sul Consiglio delle cittadine e dei cittadini dell’Euregio.

