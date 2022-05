Cassa di Trento: Luca Calliari nuovo vice presidente

Pubblicità

In occasione della prima riunione a seguire dei lavori dell’Assemblea Generale dei Soci dello scorso 6 maggio, il Consiglio di Amministrazione di Cassa di Trento ha provveduto a designare le commissioni consiliari e ad assegnare le nomine degli incarichi agli amministratori. Nuovo Vice Presidente Luca Calliari.

Martedì 10 maggio 2022 si è riunito il rinnovato Consiglio di Amministrazione della “Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra e Alta Vallagarina”, dopo lo svolgimento dell’assemblea ordinaria dei Soci di venerdì scorso, alla quale hanno preso parte, attraverso la figura del Rappresentante Designato– quasi 3.500 Soci pari al 12% del totale della base sociale con l’espressione di 3.190 voti validi.

In quella occasione erano risultati confermati nel ruolo di amministratori i signori Paolo Frizzi e Fulvio Rigotti, afferenti alla base sociale della ex “Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra”, ed eletti i signori Matteo Barozzi, Luca Calliari e Matteo Mambelli, espressione della base sociale ex “Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana”.

Il Consiglio ha nominato nel ruolo di Vice Presidente l’amministratore Luca Calliari che affiancherà il Vice Presidente Vicario in carica, Ermanno Villotti.

L’amministratore Matteo Mambelli sarà componente del Comitato Esecutivo presieduto da Paolo Toniolatti e composto inoltre da Maurizio Bottura, Chiara De Vescovi e Saveria Moncher.

Luca Calliari parteciperà alla Commissione Interventi Territorio, formata dal Presidente Giorgio Fracalossi, dal Vice Presidente Vicario Ermanno Villotti, dagli amministratori Maurizio Bottura e Chiara De Vescovi.

Matteo Barozzi sarà membro della Commissione Gestione Patrimonio Immobiliare, presieduta dal Presidente, e composta dal Vice Presidente Vicario, da Claudio Battisti e da Fulvio Rigotti.

Ad integrazione del Collegio Sindacale in carica sono stati eletti in assemblea i signori Daniel Frizzera e Stefano Tomazzoni che entreranno a far parte -insieme agli altri componenti del Collegio Sindacale e cioè il presidente Massimo Frizzi e i sindaci effettivi Robert Schuster e Fabio Scudiero- dell’Organismo di Vigilanza. Confermato nel ruolo di Referente Internal Audit l’amministratore Paolo Frizzi.