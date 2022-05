A Roma l’ultima follia del PD: chi occupa una casa otterrà la residenza

Pubblicità

Martedì sera a «Fuori dal Coro» Mario Giordano si è scatenato contro il sindaco di Roma Gualtieri. (PD, nella foto) Il programma come si sa, fra i suoi obiettivi annovera anche quello di aiutare i cittadini proprietari a tornare in possesso di case occupate abusivamente.

Ad oggi sono state 84 le case riconsegnate ai legittimi proprietari grazie a Fuori del Coro. (contro le 94 dello Stato). L’ultimo caso è stato quello di un uomo proprietario di un appartamento occupato che da quasi 2 anni era costretto a vivere in un camper prestatogli da amici. Una storia incredibile! Ma come tante altre. E allora circa 60 milioni di italiani si chiedono come mai nessun movimento presenti una legge per tutelare dagli abusivismi i proprietari.

Mario Giordano nella puntata ha fatto emergere l’ultima trovata della giunta dem che riguarda le case occupate: anziché essere sfrattati, gli abusivi otterranno infatti la residenza, oltre ad una lunga serie di altri benefit.

Il 10 di maggio la maggioranza di sinistra ha presentato una mozione per tutelare “il diritto alla residenza” di minori, anziani, invalidi e altre categorie fragili. Abusivi o meno per la giunta del PD non fa differenza.

Roma Capitale vuole derogare l’articolo 5 del decreto Renzi-Lupi sulla residenza negata agli occupanti abusivi. Una situazione che riguarda circa 12 mila persone, compresi i cittadini che pagano un affitto in nero o chi è ospite di amici e parenti, senza poter dimostrare il legittimo possesso dell’immobile o presentare un regolare contratto di locazione. La proposta targata Pd è ispirata al provvedimento adottato a Palermo da Leoluca Orlando e non mancano le polemiche: il centrodestra è su tutte le furie.

Vulnus a pioggia, evidenzia Libero. La sanatoria Pd infatti potrebbe “salvare” anche i numerosi centri sociali che da anni occupano illegalmente decine di locali in giro per la Capitale.

Anziché intervenire e ripristinare l’ordine, la giunta Gualtieri quindi si è posta l’obiettivo di agevolare gli abusivi. Oltre ad assicurare la residenza agli occupanti, sarà facilitato l’accesso a luce, gas e acqua, senza dimenticare la possibilità di iscrivere i figli presso le scuole dell’infanzia del quartiere.

Come dicevamo, il centrodestra è sul piede di guerra. Tranchant Andrea De Priamo, esponente di Fratelli d’Italia: “Il Pd comincia a pagare dazio per l’appoggio elettorale ricevuto dai centri sociali e presenta in aula una mozione palesemente contraria a una legge dello Stato, per dare residenza nei luoghi occupati”.

Un libera tutti, secondo il partito di Giorgia Meloni, che confermerebbe la sudditanza dei dem nei confronti dei centri sociali. Prevista un’aspra battaglia, nuovi problemi in vista per Gualtieri.