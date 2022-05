Venerdì 13 al Cinema Teatro di Cles ritorna l’attesissima “Serata di Cinema Indipendente Europeo”

Pubblicità

Dopo oltre un anno e mezzo dall’ultima edizione ad affluenza limitata, sarà un vero e proprio ritorno alla normalità l’evento di venerdì 13 maggio alle 21,00 al Cinema Teatro di Cles: riprende l’attesissimo Film Festival di Sguardi con la “Serata di Cinema Indipendente Europeo” – 15^ edizione – organizzata dall’Associazione Culturale Sguardi per mezzo del suo Presidente, il regista Michele Bellio, che ne ha curato la direzione artistica.

Negli scorsi mesi, tramite un bando di concorso online, oltre 1200 cortometraggi provenienti da diversi Paesi membri dell’Unione Europea sono stati sottoposti all’attenzione del direttivo di Sguardi, che svolge anche la funzione di giuria. Sei di questi brevi film sono stati premiati, e saranno proiettati durante la serata.

I vincitori della categoria drammatica sono due registi italiani, Bruno Ugioli e Riccardo Menicatti, autori di “Cadde la notte su di me”, geniale situazione in cui un uomo ubriaco discute con la sua auto che non vuole lasciarlo guidare.

Viene invece dalla Francia il cortometraggio premiato come miglior commedia: “Jamais trop tard!” di Cécile Piquemal, che racconta di un anziano intenzionato ad evadere dalla casa di riposo.

Il Premio Distretto Famiglia Val di Non è stato attribuito al capolavoro d’animazione spagnolo “Parapluies”, diretto da Jose Prats e Alvaro Robles: toccante percorso di crescita di una bambina alle prese con le proprie paure.

Due le menzioni speciali della giuria: nella categoria commedia doppia proiezione per il folle Gérome Barry, che ha realizzato con il suo cellulare due brevissimi e divertenti lavori mentre era chiuso in casa isolato a causa del Covid. Così sono nati “Carmen At The Parlor Opera House” ed “Expedition Under My Bed”.

Per il dramma, menzione al sensibile e raffinato “Cuore” di Pierpaolo De Mejo, un racconto emozionante, sorretto dalla grande interpretazione di Giorgio Colangeli.

Un’edizione ricca per il profilo e le diverse tematiche dei contenuti, e contestualmente ritrovata come Festival cinematografico.

Saranno infatti presenti in sala per ritirare i riconoscimenti i rappresentanti di ciascun film premiato e, come consuetudine, la seconda parte della serata si concentrerà sulle produzioni locali.

Nell’ambito di una riflessione sui pregiudizi e le barriere architettoniche, sarà proiettato “Oltre le barriere”, firmato da Roberto Genetti e realizzato dalla Cooperativa GSH (Gruppo Sensibilizzazione Handicap) in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Cles.

Punta invece sulla sensibilizzazione della donazione degli organi il lavoro di Nicola Bortolamedi, “Yes I Can”, realizzato nell’ambito del progetto ‘Ridare la vita’ in collaborazione con Transplant Sport Club. A tal proposito commenta il regista: “Il protagonista è Marco Panizza di Vermiglio che ha avuto il coraggio e la forza di non mollare mai. Lui racconta che vivere il ritorno alla vita è come nascere una seconda volta. Da qui lo slogan ‘Si può nascere due volte’ per la campagna ‘Ridare la vita’. Girare questo docu-film mi ha dato emozioni forti, perché ho conosciuto persone attaccate alla vita che ci insegnano il valore enorme di ogni momento.”

Chiuderà infine la serata la proiezione di “1934”, il cortometraggio di Michele Bellio dedicato alla memoria della nonna paterna. Dalla sua presentazione al Trento Film Festival lo scorso anno, il breve film ha collezionato selezioni e numerosi riconoscimenti a festival nazionali ed internazionali.

Appuntamento quindi venerdì 13 maggio alle 21.00 al Cinema Teatro Cles in via Marconi 26; ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, mascherina FFP2 obbligatoria.