Vasco Rossi “in volo” sopra Trento e la Trentino Music Arena – IL VIDEO

Ieri Vasco Rossi era in volo sopra Trento. Il cantante, pronto per l’evento del 20 maggio, ha mostrato ai suoi seguaci sui social dei video del Trentino, della città di Trento e dell’area San Vincenzo pronta per il concertone.

Tutto la regione da settimane è ormai in attesa del “grande giorno” in cui il cantante si esibirà davanti a 120.000 persone.

