Un nuovo parcheggio interrato e un parco pubblico nel centro storico di Pellizzano

L’amministrazione comunale di Pellizzano sta valutando l’ipotesi di realizzare un parcheggio interrato vicino al centro storico, sul terreno già nella disponibilità pubblica adiacente l’Apsp “A. Bontempelli” (come si può vedere nella mappa sopra).

«L’opera risulterebbe funzionale al miglioramento della mobilità generale del paese e alla mitigazione del problema della carenza di parcheggi sia pubblici che privati nel centro storico – fa sapere l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Francesca Tomaselli –. Questo progetto ha inoltre il valore aggiunto di sistemare e valorizzare, dal punto di vista paesaggistico, un’area di pregio con un nuovo parco pubblico».

L’amministrazione comunale solandra ha quindi pubblicato un avviso nel quale invita la cittadinanza a segnalare l’interesse all’acquisto di box auto privati integrati nel parcheggio pubblico.

Tutta la documentazione sarà inviata a ogni famiglia mezzo posta e il termine ultimo per la consegna del modulo d’adesione scadrà il 6 giugno prossimo.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio tecnico comunale o agli amministratori.

«Si ricorda che in questa fase la manifestazione di interesse non è vincolante – aggiunge l’amministrazione – ma risulta utile all’amministrazione per valutare le esigenze dei cittadini e impostare una corretta progettazione».

L’avviso completo è disponibile sul sito comunale www.comune.pellizzano.tn.it