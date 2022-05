Rimossi i rifiuti tra il Palaghiaccio e il campo da rugby di via Fersina

Pubblicità

Sono stati rimossi la scorsa settimana i rifiuti abusivi che erano stati abbandonati nell’area a verde che divide il Palaghiaccio dal campo da rugby in via Fersina.

I rifiuti rimossi – come si vede dalla foto – erano in gran quantità, una sorta di mini discarica abusiva. Si tratta di una zona che non rientra nelle aree di competenza di Asis, ed è quindi intervenuto direttamente il Comune sollecitando una pulizia straordinaria a Dolomiti Ambiente, puntualmente avvenuta.

La zona oggetto di discarica abusiva sarà a breve interessata dal cantiere per il nuovo polo natatorio.

